Otomobil ekmek büfesine daldı

Kaza dün gece Taşhan Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği ve araç plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ekmek büfesine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ve iş yerinde hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan trafik polisleri, kaza ile ilgili rapor hazırladı. İş yerine çarpan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücü ise ambulansla hastaneye götürüldü.

