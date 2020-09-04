Otogaza zam!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 4 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Güncel 04.09.2020, 00:33
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EPGİS, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:
"04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
ÖTV DÜZENLEMESİ
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 3 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
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