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Otogaza zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 4 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Güncel 04.09.2020, 00:33
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Otogaza zam!

EPGİS, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:

"04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda  10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

ÖTV DÜZENLEMESİ

"Akaryakıt  Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 3 krş/lt

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

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