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Otogaza indirim, benzine zam

Dün gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulandı.

Otogaza indirim, benzine zam

Dün gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulandı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:42
Otogaza indirim, benzine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde fiyat artışını otogazda ise indirimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde dün gece yarısından itibaren 27 kuruş fiyat artışı yapıldı. Artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7.02 liraya, Ankara'da 7.17 liraya ve İzmir'de 7.15 liraya yükseldi.

İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3.55 liraya, Ankara'da 3.66 liraya İzmir'de de 3.54 liraya geriledi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.  

(İHA)

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