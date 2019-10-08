“Otogar kullanışlı bir hale getirilmeli”

Mesleği gereği çok sık seyahat ettiğini belirten Özbal, “Malum şehrimizde ne havaalanı, ne de tren yolu mevcut değildir. Bunun neticesinde de otobüs marifetiyle seyahatlerimi gerçekleştiriyorum. Hal böyle olunca da ister istemez, gittiğim şehirlerin otobüs terminallerini inceleme fırsatım oluyor. Bilindiği üzere terminaller şehirlerin giriş ve çıkış kapılarıdır. Gördüğüm birçok terminalde bir hareketlilik bir dinamizm, bir kolay ulaşabilirlik var. Her terminalde o yöre ile özdeşleşmiş ne var ise o ürünü kolaylıkla alabileceğiniz dükkânlar var. Bu dükkânlar da Çorum'da olduğu gibi kıyıya köşeye saklanmış halde değildir” dedi.

Çorum’un güzel ama ne yazık ki kullanışlı olmayan bir otobüs terminaline sahip olduğunu kaydeden Özbal, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Giden yolcular en basitinden leblebi almaya kalksalar, görünmeyen yerde sadece 2 adet leblebici dükkânı var. Dışarıdan gelen ve devam eden yolcular leblebi almaya kalksalar, leblebicilerin dışarı ile bir bağlantıları yok. Dolayısıyla yanlış planlama neticesinde büyük paralar harcanarak yapılan o devasa otobüs terminalimizde, iki leblebici, bir berber, bir çiğköfteci, iki emanetçi, dört bilet yazıhanesi, bir kafeterya, bir büfe, bolca boş alan ve bolca boş dükkan bulunmaktadır.

Hal böyle olunca da, dükkanların boş olması belediyemize bir gelir kaybı yaşatmaktadır. Dükkanı olan esnaflar satış yapamamaktadır. Yakında terminalde leblebici dahi kalmayacaktır.

Kazan kazan mantığı ile terminalin yeniden kullanışlı hale getirilmesi zor değildir. Bu sayede hem belediyemiz hem de orada iş yapacak esnafımız kazanacaktır. Günün sonunda da bu işten herkes kazançlı çıkacaktır.

Terminaldeki asıl sorun 15 Temmuz sonrası güvenlik nedeniyle terminalin yolcu giriş kapısına ulaşımı engelleyen bariyerlerdir. Terminale eli kolu dolu gelen, eşyalarını taşımakta zorlanan vatandaşlarımız araçlarıyla terminal giriş kapısına yanaşamamaktadırlar.

Bunun neticesinde de çok büyük zorluklar yaşanmaktadır. Yaşlılarımızın, hastalarımızın, vatandaşlarımızın, şehrimize gelen misafirlerimizin bu zorluğu yaşamamaları için ilgili yerler ile biran evvel görüşülüp hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin mağduriyeti giderilmelidir.” (Taner ŞİMŞEK)