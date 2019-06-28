Otobüsün çarptığı yaralı kadının başında 'Kaza nasıl oldu' tartışması

Kaza, saat 18:00 sıralarında Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanındaki durakta meydana geldi. Durağa giriş yapan Hamit Yücel’in (40) kullandığı 19 AAH 236 plakalı otobüs, manevra yaptığı sırada Hatice Akar’a çarptı. Otobüsün çarptığı kadın yere düştü. Sürücü Hamit Yücel, çevredeki vatandaşların bağrışları üzerine otobüsü durdurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadına olay yerinde müdahalede bulundu. Bu sırada toplanan kalabalık, 'kadın mı otobüse, otobüs mü kadına çarptı' tartışması yaptı. Kalabalık arasında tartışma yaşandı. Hatice Akar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Otobüs sürücüsü Hamit Yücel, "Kadın aniden önüme çıktı. Firen yaparak durdum. Hafif çarpmama rağmen kadın dengesini kaybedip yere düştü" dedi. (Yusuf ÇINAR)