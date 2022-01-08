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Oto Tamirciler’de Necmettin Uzun güven tazeledi

Güncel 08.01.2022, 19:08
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Oto Tamirciler’de Necmettin Uzun güven tazeledi

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların kongrelerine Oto Tamirciler Esnaf Odası genel kurulu ile devam edildi. 
Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Necmettin Uzun yeniden güven tazeledi.  
Genel kurula Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ile birlikte çok sayıda oda üyesi katıldı.
Genel kurulda ilk olarak Recep Gür’ün başkanlığında divan heyeti oluşturuldu. 
Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşı okundu. Yönetim, denetim kurulu raporlarının okunması ile devam eden genel kurulda, bilanço, gelir gider hesapları oylanarak ibra edildi. 

ODANIN UNVANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ 
Genel Kurul’da ayrıca odanın unvanında değişikliğe gidildi. Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın yeni ismi Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olurken, isim değişikliği ise oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKAN DEĞİL, KENDİNİZE HİZMETKAR SEÇTİNİZ
Son olarak tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Oda Başkanı Necmettin Uzun, tekrar Başkanlığa seçilerek, güven tazeledi. Uzun, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Sayın kıymetli oda üyelerim. Sizler kendinize başkan değil, hizmetkar seçtiniz. Sizlere hizmet etmek benim için bir onurdur, gururdur, şereftir. 8 yıldır nasıl çalıştıysam bunda sonra da aynı şekilde çalışacağıma söz veriyorum” dedi.
Meslek büyüklerine plaketlerin verilmesinin ardından seçime geçildi.
Mevcut başkan Necmettin Uzun’un dışında herhangi bir adayın çıkmadığı genel kurulda Çorum Oto Tamirciler Odası’nın Yönetim Kurulu Necmettin Uzun’un başkanlığında Alaattin Yalçın, Hüseyin Şengül, İsmail Yetişgen, Mehmet Murat İlter, Elvan Baykal, Cengiz Metin, Bahri Kuyumcu ve Arif Akça’dan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

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