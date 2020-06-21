Oto Tamirciler Odası üyelerini belgelendiriyor

Çorum’da faaliyet gösteren oto tamirci esnafı, Arif Belgelendirme tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alabilmek için hem uygulamalı hem de yazılı sınavda ter döktü.

Küçük Sanayi Sitesi’nde Arı Oto Bakım Servisi, Ömür Kaporta, Özdemir Oto Boya ve Vatan Oto’da gerçekleştirilen uygulamalı sınavda oda üyesi esnafına moral ve motivasyon vermek için Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da hazır bulundu.

Uygulamalı sınav teknik eğitmenler tarafından mekanik, gövde onarım, kaporta, boya ve elektrik ustalarına yönelik düzenlenirken, belge sahibi olanların ise devlet teşviklerinden yararlanabileceği gibi ayrıca servislerde ve yurt dışında çalışmak için de bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası meslek standartlarına uygun belge için şu an için Çorum’da 18 kişinin sınavdan geçtiğini ifade eden Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, belge sahibi olmak isteyenlerin odaya başvurmalarının yeterli olacağını söyledi.

Uzun, uygulamalı sınav için işyerlerinin kapısını açan Arı Oto Bakım Servisi, Ömür Kaporta, Özdemir Oto Boya ve Vatan Oto yetkililerine teşekkür ederken, yazılı sınav için de Birliğin kapısını açan ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)