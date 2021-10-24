Oto galericileri yeni site için düğmeye bastı

Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, Ankara-Samsun yolu üzerinde Gıda Toptancıları ve Traktörcüler Sitesi’nin arka tarafında satın aldıkları 40 dönümlük yeni arazide bir açıklama yaptı.

Çorum oto galericilerinin mevcut bulunduğu Galericiler Sitesi’nin yetersiz olduğunu görerek yeni bir kooperatif kurarak 40 dönümlük bir arsa satın aldıklarını söyleyen Yandık, “Bu arazi, 18 ay önce resmi yazışmalarla birlikte kamu yararı kararıyla bağlanıp üç aç önce Belediye Meclisi’nden geçerek şu an arsa konumuna geçmiş oldu. Toplamda 84 adet Çorum Oto Galericilerinin, 18 adet de Çorum Belediyesi’nin olmak üzere 105 adet işyeri olacak” dedi. Oto galericilerine ait olan işyerlerinin 100’er metrekare kapalı, 100’er metrekare de açık alan olacağını, Belediye’ye ait 18 işyerinin ise 80 metrekare kapalı, 50 metrekare açık alan olarak planlandığını belirten Yandık, “Belediye ile istişarelerimiz devam ediyor. Alanda zemin etüt çalışmalarımız sürüyor. Belediye 25 adet zemin etüt raporu verdi. Bütün işlemlerimiz bitti. Önümüzdeki hafta itibariyle ruhsat aşamasına geçiyoruz. Ruhsatımızı da aldıktan sonra Çorum’a çok güzel bir ikinci siteyi kavuşturarak bütün üyelerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



Mevcut galericiler sitesinin kendilerine yetmediğini kaydeden Fahri Yandık, “65 adet işyerimizin yetersizliğinden kaynaklandı. Orada büyüme alanımız olmadığı için böyle bir yeri tercih ettik. Ticaretin merkezi de burada olduğu için ismini Ticaret Oto Merkezi koyduk” ifadelerini kullandı.

İkinci sitenin inşaatını 24 ayda bitirme gibi bir planlarının bulunduğunu dile getiren Yandık, “İnsanları da sıkboğaz yapmadan aylık belirli miktarlarda para toplayarak kooperatifle birlikte yaptıracağız. 105 adet dükkân buradaki ihtiyacı en az 20-30 yıl karşılayacaktır” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

