Otizm gönüllülerinin “23 Nisan” coşkusu...
TGSP (Türkiye Gençlik STK'ları Platformu) tarafından Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi.
TGSP’nun yanısıra CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü, Bilinçli Gençlik Kulübü, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nin gönüllü abi ve ablalarının destek verdiği programda özel birey çocuklar doyasıya eğlendi.
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla geçirdik. Dernek merkezimizin bahçesinde yapmış olduğumuz etkinlikte çocuklarımız kendilerine uygun ve bildikleri bir ortamda olmanın güveniyle biz anneleri hiç yormadan, tehlike yaşanmadan gönüllerince eğlendiler. Çeşitli ikramlarla otizmli çocuklarımızı unutmayan ve bu bayramın onlarında bayramı olduğunu kutlamaları için her türlü ortamı sağlayan kıymetli gençlerimizin emeklerine ve kocaman yüreklerine sağlık” dedi.
Emine Çelen, “Gençler bizim umudumuz. Hem otizmi bilen bir nesil olmaları gelecekte karşılaştıkları bu çocuklara bilinçli davranmalarını sağlayacak, hem de yanımızda olarak biz annelerin gözünü üzerinden ayrılamadığımız çocuklarımızın yanında olarak bizlerinde o anı yasamamıza büyük destek olacaklardır. Her zaman otizmin ve otizmlinin yanında ve farkında olan gönlü güzel gönüllü gençlerimize çok teşekkür ederiz. Birlikte coşkulu güzel bir çok bayram ve bayram kadar güzel günler geçirmeyi diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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