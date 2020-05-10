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Otel odasında yakalandı

ÇORUM 'da bir evi soyan hırsız tespihleri dahi çaldı.

10 Mayıs 2020 Pazar 00:25
Otel odasında yakalandı

Hırsızlık olayı  Üçdutlar mahallesinde meydana geldi. Binevler'de bir eve giren Fuat Tugay G.(22), çaldığı eşyalarla ortadan kayboldu. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık büro ekipleri   hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Fuat Tugay G. olduğunu belirledi. Zanlının kent merkezinde bir otelde kaldığını belirleyen polis,  düzenlenen operasyonla Fuat Tugay G’yi  kıskıvrak yakalandı. Polisler tarafından otel odasında yapılan arama da 1 adet notebook, 1 adet Romanson marka saat ve 1 adet kurusukı tabancaya ele geçirildi. Şüpheli, çaldığı diğer malzemeleri daha sonra almak Mert A. ve Okan Ö. ye verdiğini belirtmesi üzerine, polis ekipleri diğer şahıslar tespit ederek çalınan malzemeler ile birlikte ele geçirdi.
Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri'nin yaptığı aramalarda ele geçirilen 1 adet notebook, 13 adet değişik markalarda saat, 12 adet gümüş yüzük, 5 adet tespih, çeşitli takı malzemeleri, altın renginde imitasyon takı seti, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)

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