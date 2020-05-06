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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “YKS’nın her oturumunda ve MSÜ’de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir” açıklamasını yaptı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:42
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aygün, “27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. YKS'nın her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Aygün, ayrıca sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

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