Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
light rain and snow
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86816
ALTIN
309.811
DOLAR
6.5131
STERLİN
7.5286
EURO
7.0687

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

19 Mart 2020 Perşembe 11:23
ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi!

Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi sonrasında tedbirler arttırıldı. Türkiye genelinde çok sayıda kişinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ertelendi. ÖSYM'nin sınav takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Buna göre e-YDS/4'ün 2 Mayıs'ta, MSÜ'nün 3 Mayıs'ta, ALES/1'in 10 Mayıs'ta, e-YDS/5'in 16 Mayıs'ta, YDS/1'in 17 Mayıs'ta, ALES/2'nin 16 Ağustos'ta, İSG/1'in 29 Ağustos'ta, EKPSS'nin 20 Eylül'de, DİB-MBSTS'nin 3 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Motorinde 27 kuruş indirim
Motorinde 27 kuruş indirim
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim