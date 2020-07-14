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Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy camii restore edilecek

Çorum Merkez’e bağlı Üçköy’de bulunan Osmanlı dönemi mimari örneklerinden birisi olan tarihi Üçköy camii restore edilecek. 

Güncel 14.07.2020, 15:49
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Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy camii restore edilecek

1983 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Üçköy camii, İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanarak Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Üçköy Köy camii restorasyon uygulama işinin ihalesi ise 15.06.2020 tarihinde yapılarak aynı tarihinde de yüklenici firma ile 1 milyon 197 bin 700 lira bedelle sözleşmesi imzalandı. Restorasyon işinin 200 gün içinde bitirilerek en geç 25 Aralık 2020 tarihinde caminin tekrar ibadete açılması planlanıyor. 


’Tarihi camii Osmanlı devrinin son dönem eserlerinden’ 
Osmanlı dönemi mimari örneklerinden birisi olan Üçköy caminde yer alan mermer kitabenin H. 1315 (1897) yılında Ali Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmakta olup dikdörtgen planlı camide temel ve duvarlar moloz taş, duvar köşeleri kesme taş ile yapılmış. İbadet mekanı dört ahşap sütun üzerine oturan ahşap kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında rozet ve lale motifleri bulunmaktadır. Kubbenin dört tarafı ahşap tavanla çevrilmiş, dikdörtgen tablalar halinde olup baklava dilimli motiflidir. Mihrap tarafında göbek kısmı yapılmıştır. Caminin üzeri kırma çatılı ve alaturka kiremitle örtülü olup taş şerefeli birde minaresi bulunmaktadır. 

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