Osmancıktaki söyleşide Evanjelizm konuşuldu

Eğitimci Ümit Çiftbaş konuşmasına evanjelizm hakkında bilgi vererek başladı. Hristiyanların Siyonizm’i olarak adlandırılan Evanjelizm’in, ABD’da yıllardır hem iç hem de dış politikayı belirlediğini belirten Çiftbaş, 11 Eylül’den sonra dönemin ABD Başkanı Bush ile Küresel Emperyalizmi de yönlendiren Evanjelizm’in Trump yönetimi politikalarının ise temelini oluşturduğunu kaydetti.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik İncil’in yanında Eski Ahit dedikleri Tevrat'a da inanan Evanjelistler’in Ortadoğu'yu yeni dünyanın kapısı olarak gördüğünü belirten Çiftbaş, Bu inanış doğrultusunda da Eski Ahitte yer alan Armagedon savaşı için hazırlık yapıldığını ifade etti. Ümit Çiftbaş, “Bu savaşta İsa Mesih Kudüs’e inecek ve kendisine inananlarla birlikte 1000 yıl sürecek Tanrı krallığını kuracaktır. Yine Eski Ahit’e göre vadedilmiş topraklar Evanjelistlerin ve Siyonistlerin ele geçirmek istediği Nil ve Fırat arasındaki toprakları kapsıyordu. Irak, Suriye, Mısır, Sudan ve kısmen Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt topraklarının tamamı bu vaadedilmiş topraklardır” dedi.

Evanjeliklerin Tanrı'yı kıyamete zorlamaları hakkında bilgiler veren Ümit Çiftbaş, evanjeliklerin kıyamet için inandığı yedi aşama hakkında şunları söyledi: “Bunlar; Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri. Büyük İsrail'in kurulması. Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in müjde olarak vaat edilmesi. Yedi yıl sürecek olan kaos veya felaket dönemi. Bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ABD ile İngiltere İsrail’in yardımına geleceklerdir.

İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi. Armagedon savaşı. Kıyametin kopmasıyla İncil’e ve İsa Mesih’e inananların cennete yükselmeleri. Bugün sayıları 600 milyonu bulan Evanjelistler amaçlarını gerçekleştirmek için Tüm Dünyayı kan gölüne bulanmaktan çekinmiyorlardır. Önlerinde tek engel olarak ise Kuzey Müslümanları olarak tabir ettikleri Semerkand-Buhara- İstanbul ekseninde bulunan Müslümanları ve Türkiye’yi gören Evanjelistler, ülkemizde ki birçok kargaşanın da ana sebeplerinden biridir” şeklinde konuştu.