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Osmancık Köprüsü altında sele karşı altyapı çalışması

Çorum Belediyesi Osmancık Köprüsü altında altyapı çalışması yapıyor.

Osmancık Köprüsü altında sele karşı altyapı çalışması

Çorum Belediyesi Osmancık Köprüsü altında altyapı çalışması yapıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:00
Osmancık Köprüsü altında sele karşı altyapı çalışması

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son dönemde artan sağanak yağış sonrası ani sel oluşumuna karşı bölgede alt yapıyı güçlendiriyor.

Bu kapsamda Ulukavak Mahallesi Osmancık Üst Geçidi civarında 400 metrelik bir alanda yağmur suyu hattı çalışması yapıldığı belirtildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bölgedeki çalışmalarla ilgili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda; “Bölgede yaptığımız çalışma ile yağış sonunda meydana gelen su birikintilerinin önüne geçmiş olacağız. Alt yapı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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