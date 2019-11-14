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Osman Türk toprağa verildi

Çorum merkez Çöplü Mahallesi’nin eski muhtarı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı.

Osman Türk toprağa verildi

Çorum merkez Çöplü Mahallesi’nin eski muhtarı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı.

14 Kasım 2019 Perşembe 20:02
Osman Türk toprağa verildi

Diyanet Vakfı’ndan emekli Mustafa Türk ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Ahmet Türk’ün babası olan eski Çöplü Mahallesi Eski Muhtarı Osman Türk’ün cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Belediye Muhtarlar Müdürü Mustafa Kanat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede ayrıca Mecidiyekavak Köyü’nden gelme Ekrem ve İhsan Çiftçi’nin kardeşi Sevim Çiftçi’nin de cenaze namazı kılındı. Türk ve Çiftçi Ulumezar’da sevenlerince son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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