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Osman Samsunlu’nun 2. torunu dünyaya geldi

TOSYÖV Çorum Destekleme Derneği Başkanı ve CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu’nun ikinci torunu, bu sabah saat 07.40’ta İstanbul Memorial Hastanesi’nde dünyaya geldi. 

Osman Samsunlu’nun 2. torunu dünyaya geldi

TOSYÖV Çorum Destekleme Derneği Başkanı ve CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu’nun ikinci torunu, bu sabah saat 07.40’ta İstanbul Memorial Hastanesi’nde dünyaya geldi. 

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
Osman Samsunlu’nun 2. torunu dünyaya geldi

THY Kabin Amiri Seren Samsunlu Paçacı ile Kaptan Pilot Kutay Paçacı’nın erkek çocuklarına Artun adı verildi. 
Perihan-Osman Samsunlu çiftinin, büyük kızları Evren Samsunlu Özkaleli ile damatları Özgür Özkaleli’den 12 yaşında Esila isimli bir kız torunları bulunuyor.
ÇORUM HABER, Seren-Kutay Paçacı çiftini kutlar, minik Artun’a sağlıklı uzun ömürler diler.


Seren ve Kutay’ın Ağustos 2014’teki evlilikleri öncesi aile tablosu…Ayaktakiler, Perihan-Osman Samsunlu, Özgür ve Evren Özkaleli, Kutay’ın kardeşi Estetik Cerrah Dr. Koray Paçacı, anne, emekli öğretmen Gülay Paçacı ve baba, emekli pilot albay Kenan Paçacı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 19.08.2019 12:58
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