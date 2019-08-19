Osman Samsunlu’nun 2. torunu dünyaya geldi

THY Kabin Amiri Seren Samsunlu Paçacı ile Kaptan Pilot Kutay Paçacı’nın erkek çocuklarına Artun adı verildi.

Perihan-Osman Samsunlu çiftinin, büyük kızları Evren Samsunlu Özkaleli ile damatları Özgür Özkaleli’den 12 yaşında Esila isimli bir kız torunları bulunuyor.

ÇORUM HABER, Seren-Kutay Paçacı çiftini kutlar, minik Artun’a sağlıklı uzun ömürler diler.



Seren ve Kutay’ın Ağustos 2014’teki evlilikleri öncesi aile tablosu…Ayaktakiler, Perihan-Osman Samsunlu, Özgür ve Evren Özkaleli, Kutay’ın kardeşi Estetik Cerrah Dr. Koray Paçacı, anne, emekli öğretmen Gülay Paçacı ve baba, emekli pilot albay Kenan Paçacı.

(Haber Merkezi)