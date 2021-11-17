Osman Kara toprağa verildi
AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, yakalandığı koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 17.11.2021, 19:29
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AK Parti Ortaköy İlçe Başkanlığı görevini yürüten Osman Kara, yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kara'nın ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Osman Kara, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alınan Osman Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kara’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy'de toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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