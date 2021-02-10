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Osman Günay’a ziyaret

Alaca İl Genel Meclis Üyeleri ve Köy Muhtarları İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay'ı makamında ziyaret etti.

Güncel 10.02.2021, 19:36
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Osman Günay’a ziyaret

Ziyarete Alaca İl Genel Meclis Üyeleri Dursun Kaya, Abdurrahman Karagöz, Büyükhırka Köyü Muhtarı Yaşar Hoşaf, Yüksekyayla Köyü Muhtarı Mehmet Kara katıldı.

İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları çeşitli konularla ilgili İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ile görüş alışverişinde bulundu. Günay, heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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