“OSB’ye raylı ulaşım sistemi gerekli”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum İl Koordinatörü iken Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü görevine atanan Özden Özgür Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“POLİS OKULU İNŞAATINA ÇÖZÜM BULUNSUN”

OSB alanında bulunan ve çeyrek asırdır hizmete açılmayı bekleyen Çorum Polis Okulu İnşaatına da bir çözüm bulunmasını isteyen Tahtasız, “Polis Okulu alanına milyonlarca liralık yatırım yapıldı ve binalar çürümeye terk edildi. Bu binalar ya tamamlansın, hizmete açılsın, ya da yıkılsın. Eğer yıkılacaksa bu alan OSB genişleme alanına dahil edilebilir” diye konuştu.

“HAFİF RAYLI TRAMVAY HATTI PLANLANMALI”

Tahtasız, Organize Sanayi Bölgesi’nde 8500 kişinin istihdam edildiğine işaret ederek, bölgeye yıllık 400 bin civarında araç girişinin sağlandığını kaydetti. Hafif raylı tramvay hattının bir an önce planlanması ve çizilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Tahtasız, Belediye yönetiminin bunun hazırlıklarını yapmasını istedi.

Tahtasız, “Mersin-Samsun yük treni projesi gündeme alınmalı ve hızlandırılmalıdır. Vagonlar Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara girecek şekilde planlanmalı, yükleme işlemleri, gümrük işlemleri, mühürlenmesi fabrika alanında yapılmalı, nakliyede, ihracatta sanayici için gereken her türlü kolaylık sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, Çorum’un önünü açacak yatırımlara öncelik verilmesini önerdi. Tahtasız, “Çorum bölgemizin yıllık 14 milyon nakliyesi vardır. Bu yük yaklaşık 444 bin kamyon ile taşınabilir. Samsun Limanı ile Mersin limanı arasında yapılacak demiryolu vasıtası ile Samsun, Merzifon, Çorum, Kırıkkale, Aksaray, Mersin’e yük transferleri gerçekleştirilebilecektir. Böylece transferler çok daha hızlı uluslararası pazarlara ulaşabilecek maliyeti çok aşağıya çekecektir” diye konuştu.

“ANA ARTERLER ASFALTLANMALI”

OSB’de ana arterlerin asfalt ihtiyacının olduğuna değinen Tahtasız, asfalt sorunlarının da bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, bölgenin su ihtiyacının da ele alınmasını ve ileriye dönük çözümler üretilmesini istedi.

“MALİYET ARTIŞLARI ÜRETİCİYİ SIKINTIYA DÜŞÜRDÜ”

Son dönemlerde doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve hammadde fiyatlarına gelen yüksek zamların sanayiciyi zor durumda bıraktığını, üretimin artık neredeyse imkansız hale geldiğini anlatan Tahtasız, üretimin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve iş dünyasına gereken kolaylıkların sağlanması için harekete geçilmesini talep etti.

Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal da katıldı.

Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)