OSB’de kırsal kalkınma destekleri bilgilendirmesi

TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ÇOSİAD Başkanı Şamlı, yönetim kurulu üyeleri ve OSB Müdürü Şahin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Açıklamasının devamında TKDK’nın Çorum’daki faaliyetleri ve 7 Ocak tarihinde çıkılan 10.Başvuru Çağrısı hakkında bilgiler veren İl Koordinatörü Yalvaçer şunları söyledi:

“Organize Sanayi Bölgemizde ÇOSİAD’la birlikte yaptığımız tanıtım çalışmalarının karşılığı olarak 9. çağrıda yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük teveccüh oldu. Bundan sonra da ortak tanıtım çalışmalarıyla yeni yatırımların OSB’de hayat bulması için gayret sarf edeceğiz ve bugün bu nedenle buradayız.

10. Başvuru Çağrı İlanıyla hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerine destek veriyoruz. TKDK, 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi için proje çağrısına çıktı. Bu yeni hibe paketiyle süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlar destekleniyor. Yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamaları içeren yatırımların, sektörüne göre değişmekle birlikte 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40 ile 70 oranında destek verilecek.

Yer temini, altyapı hizmeti sunma, ruhsatlandırma gibi konularda işlerin hızlandırılması noktasında her zaman yatırımcılarımızın yanında olan Sayın Başkanım Hayri Şamlı’ya ve yönetimine, OSB Müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyorum.”

ÇOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Şamlı da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Çorum OSB’de TKDK desteği alan işletmeleri gördükçe bizde gururlanıyoruz. Bu işletmeleri OSB’mizde çoğaltmak için her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edeceğiz. OSB’mizde yatırımlarına hayat vermek isteyen herkese kapımız açıktır. Altyapısı hazır yeterince parselimiz var. Ve TKDK prosedürlerine artık hakim olmuş, işlerin hızlandırılmasına katkı sağlayacak donanımlı personelimizle, her konuda yatırımcıların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni proje çağrısının hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)