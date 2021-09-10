OSB yönetiminden, çelik döküm fabrikası yangını ile ilgili açıklama

Açıklamayı, virgülüne bile dokunmadan aynen yayınlıyoruz:

06.09.2021 tarihi saat 11:30’da, Bölgemizde faaliyet gösteren ÇORUM TEKNİK ÇELİK DÖKÜM MAKİNA İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. personeli tarafından Müdürlüğümüze telefon ile ulaşarak tesislerinde yangın olduğu ihbar edilmiştir. Bu itibarda Bölge Güvenlik aracı, Bölge itfaiye aracı ve Bölge Müdürlüğü personellerimiz derhal olay yerine ulaşmış; elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilerek Müdürlüğümüz personelleri ile firma personellerince ilk müdahaleye başlanılmıştır. Çorum Belediyesi İtfaiyesi olay yerine 11.44’de gelerek yangına müdahale etmeye başlamış Bölgemiz ve Çorum Belediyesi’ne ait su tankerleri dönüşümlü olarak tesislere müdahalede bulunan itfaiye araçlarına su takviyesi yapmıştır. Yangın saat 13:00 civarlarında söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 1977 yılından günümüze kadar geçen sürede; Çorum Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, KOSGEB Merkez Müdürlüğü, TSE Belgelendirme ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Müdürlüğü, Çorum TOBB – OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atölye Binası, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İdari personelleri, Altyapı Personelleri, Elektrik, su ve doğal gaz personelleri, temizlik personelleri, bakım-onarım personelleri, teknik hizmet birimi, çevre birimi, güvenlik birimi ve itfaiye birimi, 5.Bölge teşvikleri, 3.600.000.000 Dolar Dış Ticaret Hacmi, İlimiz iş gücünün % 20’lik payı ile 7/24 İlimize, ülkemize hizmet vermeye ve katma değer üretmeye Bölgemizdeki hiçbir firmaya ayrımcılık yapmadan, bürokrasiden arınmış şekilde tek durak ofis mantığı ile hizmet vermeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”

