Ortaköy’de lavanta dikimi başladı, “Mor Mutluluk Köyü” hedefleniyor
Çorum’un Ortaköy ilçesinde, 15 yaşında evlendirildiği için kendisini “çocuk gelin” olarak niteleyen genç bir ev hanımı Aslıhan Mol. Kaderine küsüp, ilkokul mezunu olarak kendisine biçilen ev kadınlığı rolüne boyun eğmemiş. Dışarıdan ortaokulu ve liseyi bitirmiş. Üniversite sınavlarında İlahiyat Fakültesi’ni de kazanmış, ama devam edememiş.
Güncel 12.01.2022, 21:31
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Kadın emeği ile yaratılacak bir “Mor Mutluluk Köyü”nün hayalini kuran Aslıhan Mol, Ortaköy İlçe Merkezinde kadınların üretime katılmaları amacıyla bir kooperatif kurmak üzere kolları sıvarken, başlangıç olarak 5 dönümlük alanda, 10 kadar gönüllü kadın arkadaşı ile birlikte lavanta fidesi dikimini gerçekleştirdi.
Lavanta yetiştiriciliğini, kadınların üretime katılmaları ve yaratıcılıklarını toplum yararına kullanmaları adına bir ilk adım olarak gördüklerini ifade eden Asılhan Mol, “Kooperatifimizi kurup faaliyet alanlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Nihai hedefimiz ise Mor Mutluluk Köyü…Kadınlarımızın ürettikleri, kazandıkları ve mutlu yaşadıkları bir ortamı oluşturmak” diye konuştu.
(Selda FINDIK)
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