Ortaköy ve Bayat’ın sulama kanalı yatırım programında

Çorum İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantılarında bütçe görüşmeleri sürüyor. Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde Osman Günay’ın başkanlığında düzenlenen son oturumda 2020-2024 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin ele alınması ile başlayan toplantıda daha sonra 2020-2024 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Mehmet Kaplan tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.

İl Genel Meclisi Üyesi Kaplan, “Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 2020-2024 Yılları Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2021 Yılı Performans Programında 1- Kırsal altyapının iyileştirilerek yaşam koşullarının cazip hale getirilmesi amacı doğrultusunda, köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmetinin sağlanması hedefini gerçekleştirmek üzere 2021 yılında yapılması planlanan 500 kilometre asfalt (yama) bakım onarımının performans programından çıkarılmasına; 2- Kırsalda tarımsal kalkınmayı desteklemek üzere tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek amacı doğrultusunda mevcut sulanabilen 29.813 hektar olan tarım arazisi modern sulama yöntemleri kullanılarak 2024 yılına kadar 34 bin 813 hektara çıkarılması hedefini gerçekleştirmek üzere 2021 yılında 1000 dekar alanda sulama yapılmak üzere Ortaköy İlçesi Aşdavul Tarımsal Sulama Kanal Yapımı ile 200 dekar alanda sulama yapılmak üzere Bayat İlçesi İleği Köyü Sulama Kanalı yapımının Performans Programı’na alınmasına ve yapılacak bu değişikliklerle birlikte İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı Performans Programı’nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

Meclis üyeleri görüş bildirdikleri komisyon raporunu aynen kabul etti. Buna göre İl Özel İdaresi’nin 2021 mali yılı bütçe görüşmelerine devam edilecek.

(Haber Merkezi)