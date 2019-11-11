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Ortaköy öğrencileri ağırladı

Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Ortaköy’ü ziyaret ederek ilçenin tarihi e doğal güzelliklerini yerinde inceledi.

Ortaköy öğrencileri ağırladı

Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Ortaköy’ü ziyaret ederek ilçenin tarihi e doğal güzelliklerini yerinde inceledi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:50
Ortaköy öğrencileri ağırladı

Öğretmenleri ve Çorum Mahmut Atalay Gençlik merkezi görevlileri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de eşlik ederek Şapinuva kazı alanı, İncesu Kanyonu ve ilçe hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretçi gruba ikramlarda bulunan ve hediyeler veren Başkan İsbir, “İlçemizi ziyarete gelen Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmen ile Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi görevlilerine ilçemiz hakkında bilgiler verdik. Ziyaret esnasında gün boyu onlar ile birlikte Şapinuva kazı alanı ve İncesu Kanyonu’nu gezerek kendilerine rehberlik ettik. Gençlerimizi ne kadar mutlu etsek azdır. Onlar ülkemizin geleceği ve vatanımızın teminatı, her biri güler yüzlü ve çalışkan insanlar. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve gençlik merkezinde görevli personelimizi ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk, inşallah kendileri de bizlerden memnun kalmıştır. Ziyarette bulunmak isteyen herkesi ilçemize davet ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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