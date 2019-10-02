Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103509
ALTIN
275.291
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0203
EURO
6.2373

"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu. 

"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu. 

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:57
"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"

Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür’le bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, amacının şehrin tüm dinamikleriyle el ele vererek, Çorum’un eğitim çıtasını yükseltmek olduğunu söyledi. 
Çorum’un eğitim başarısını artırmak için birlikte hareket edilmesinin ve istişarenin önemine dikkat çeken Yılmaz, esnaf ve sanatkarların da buna katkı sunacağından şüphesinin olmadığını ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise eğitimin önemine vurgu yaparak, ülkemizin ancak eğitimli insanlara kalkınabileceğini kaydetti. Gür ayrıca, Çorum’da eğitim seviyesinin yükselmesi için kurum olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. 
Ziyarette Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da hazır bulundu. 

İlgili Haberler
Gazeteci çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gazeteci çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Belediye’den esnafa dolandırıcılık uyarısı
Belediye’den esnafa dolandırıcılık uyarısı
Vatan Partisi’nden imza masası
Vatan Partisi’nden imza masası
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları değerlendirildi
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları değerlendirildi
Platin Sağlık Koleji’nden itfaiye müdürlüğüne ziyaret
Platin Sağlık Koleji’nden itfaiye müdürlüğüne ziyaret
SOKAK ORTASINDA KAVGA
SOKAK ORTASINDA KAVGA
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim