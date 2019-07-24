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“Ortak değerleri çoğaltmak mümkün”

Litvanya’nın Telsiai Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası (A Roadmap For Smart City)’ isimli projenin ikinci çalışma ziyaretinde bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 17 Eylül 1930 tarihinde Türkiye ve Litvanya arasında “Dostluk Anlaşması” imzalandığını belirterek, “Neredeyse bir asra yaklaşan bir dostluğumuz var” dedi.

“Ortak değerleri çoğaltmak mümkün”

Litvanya’nın Telsiai Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası (A Roadmap For Smart City)’ isimli projenin ikinci çalışma ziyaretinde bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 17 Eylül 1930 tarihinde Türkiye ve Litvanya arasında “Dostluk Anlaşması” imzalandığını belirterek, “Neredeyse bir asra yaklaşan bir dostluğumuz var” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:55
“Ortak değerleri çoğaltmak mümkün”

Konuşmasına “Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında dost ve müttefik ülke Litvanya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim” diyerek başlayan Çöplü, şunları dile getirdi:

“Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan bu proje Litvanyalı dostlarımız ve Türkler arasındaki dostluğu daha da güçlendirecektir.

Türkiye ve Litvanya ortak bir geçmişin birikimi birbirlerini dost olarak gören iki müttefik ülke. İki ülkenin tarihleri her biri diğerinden etkileyici centilmenlik ve kadirşinaslık hikâyeleriyle dolu.

17 Eylül 1930 tarihinde Türkiye ve Litvanya arasında “Dostluk Anlaşması” imzalandı. Dolayısıyla 89 yıllık, neredeyse bir asra yaklaşan bir dostluğumuz var.

Ticari ilişkilerimiz artıyor. Turizm alanında Litvanyalıların en çok ülkemizi tercih etmesi ise bizim için başka bir gurur kaynağı. İnşallah bu ilişkiler daha da artacaktır…

Ortak değerleri çoğaltmak mümkün. Ekonomik, sosyal, siyasi çalışmalarla bu ortak değerleri daha da çoğaltmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor.

“Şehir Eşleştirme Hibe Programı” her iki ülke ve şehir arasında daha kapsamlı ortak çalışmaların zemini olacaktır.

Gerek Macaristan ve gerekse burada yeni kurulan dostlukların bir gereği olarak; sizleri ülkemizde ve şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.” (Haber Merkezi)

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