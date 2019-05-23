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“Ortak çalışma yapmaya hazırız”

Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.

“Ortak çalışma yapmaya hazırız”

Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:43
“Ortak çalışma yapmaya hazırız”

Halkbank Çorum Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın da eşlik ettiği ziyarette bankacılık ve finans sektörlerinin dünyadaki en önemli ve kritik sektörlerden olduğunu ifade eden Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi olarak bu alanlarda pek çok çalışma yaptıklarının altını çizerek, ekonomi ve parayı yönetmenin ne denli önemli olduğu günümüzde Halkbank’ın ülke için önemli bir kamu kuruluşu olduğunu vurguladı.

“Hemşehrimiz Osman Arslan’ın ülkemizin göz bebeği kurumlarından olan Türkiye Halk Bankası’na Genel Müdürlük yapmasından ve burada devam ettirdiği başarılı çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz” diye konuşmasına devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, görevde bulunduğu süre boyunca Türkiye Halk Bankası’ndan kurumsal olarak güzel hizmetler alındığını ve bunun ötesinde çeşitli alanlarda ortak projeler gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyerek, tüm bunlardan dolayı Halk Bankası Genel Müdürü başta olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkürlerini iletti.

Hitit Üniversitesi’nin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da her zaman ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.(Haber Merkezi)

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