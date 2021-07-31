Ormanlık alanlarda “piknik yasağı” yolda

VALİLİK AÇIKLAYACAK

Çorum Valiliği’nin de, Pazartesi günü bu konuda bir dizi önlem kararını kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede, Çorum’un çeşitli bölgelerindeki mesire ve ormanlık alanlarda piknik yasağının uygulamaya konulması muhtemel görülüyor. Kısıtlamaların, orman çevresinde ve içinde mola verilmesinin, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklanmasını kapsayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, tarla, bağ, bahçe gibi yerlerde otluk yakılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek vb, gibi yanıcı maddelerin kullanılmasının takip altına alınacağı, kolluk kuvvetlerinin bu anlamda ciddi denetimler yapacağı belirtiliyor.

Bilindiği gibi, piknik yapan vatandaşların çevreyi kirletmeleri ve yangına sebep olabilecek dikkatsizlik ve duyarsızlıklar göstermeleri, öteden beri yakınma konusu. Kurallara uyulmaması ve ağaçlık alanlarımızı, ormanlarımızı koruma adına gereken titizliğin gösterilmemesi, havaların sıcak olduğu dönemler için böylesine yasaklar getirilmesini zorunlu kılıyor.