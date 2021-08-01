Ormanlara girişler yasaklandı

Son günlerde ise, Manavgat’tan başlayarak pek çok turistik beldede yaşanan, deyin yerindeyse “Türk Milleti’ni ekran başında ağlatan” korkunç orman yangınları…Bu yangınlarda sabotaj olasılığı elbette var, ama diğer yandan insanlarımızın tedbirsizlik ve dikkatsizlikleri de, orman yangınlarına karşı önlem almakta ne kadar yetersiz kaldığımız da ortada. Böyle olunca, ormanlık alanların yangın tehlikesine karşı korunması için bir takım kısıtlamalar kendiliğinden gündeme geldi. Türkiye’nin 33 ilinde valilikler tarafından ormanlık alanlara giriş-çıkış yasağı getirildiği bilgisine ulaşıldı.



Çorum Valiliği de yasak kararını Çorum kamuoyuna duyurdu. Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından Çorum Valiliği Yangın Önleme Komisyonu tarafından il genelinde yangınları önlemek amacıyla bazı tedbirler alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle Çorum'da orman yangınlarının artabileceği vurgulandı. 30 Ağustos'a kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaktır. Ormanları korumak amacıyla bağ-bahçede temizlik amaçlı anız yakmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak” denildi.



(Yusuf ÇINAR)

