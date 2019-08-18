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Ormancılar yara sarıyor

Piknikçiler ağaçlara zarar verdi, ormancılar yaraları sarıyor…

Ormancılar yara sarıyor

Piknikçiler ağaçlara zarar verdi, ormancılar yaraları sarıyor…

18 Ağustos 2019 Pazar 22:00
Ormancılar yara sarıyor

Çorum bölgesinden sorumlu Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki illerde piknikçilerin ve vatandaşların zarar verdiği ağaçların yarasını sarıyor. Orman personelinin çalışmaları sonucu çam ağaçlarının gövdelerindeki yaralar tedavi edildi.

Bu arada; ağaçlarda yaralanmalara sebep olanlar hakkında yaptırım uygulanacağı bildirildi. Mevsim sıcaklıklarının arttığı son günlerde vatandaşlar, tatilciler ve bölge sakinleri tarafından yoğun ilgi gösterilen mesire yerleri ve ormanlık alanlardaki yapılan denetimlerde bazı ağaçlarda fiziki yaralanmalar olduğu görüldü.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Ağaçlarda yaralanmalara sebep oluşturmak suçtur. Lütfen ağaçları yaralamayınız. Orman sahası içinde ağaçlarla temas içinde olmak, akli yorgunluğu azaltarak konsantrasyonun arttırmanın yanında, doğal oluşları sakin ortamı, kuş sesleri, temiz hava, temiz su kaynağı oluşturmaları nedeniyle doğal sağlık ve yaşam alanlarıdır. Bir ağacı yaralamak bir cana kast etmektir.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu sahalardaki yapılan denetimlerde, gövdesinde yara açılmış ağaçların tespit edilmesinin ardından bu yaraların tedavisi için çalışmalar başlatıldı. Özel bir karışımdan elde edilen ilaçla ağaçların yaraları tedavi edildi. Ağaçlarda yaralanmalara sebep olanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.

(Haber Merkezi)

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