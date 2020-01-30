Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119689
ALTIN
302.427
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7623
EURO
6.5546

Orman Müdürü Ömer Birkan Kayaalp’ten Ahlatcı’ya ziyaret

Çorum İl Orman İşletme Müdürü olarak atanan Ömer Birkan Kayaalp, yeni görevine başladı.

Orman Müdürü Ömer Birkan Kayaalp’ten Ahlatcı’ya ziyaret

Çorum İl Orman İşletme Müdürü olarak atanan Ömer Birkan Kayaalp, yeni görevine başladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:11
Orman Müdürü Ömer Birkan Kayaalp’ten Ahlatcı’ya ziyaret

Kayaalp ilk olarak AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’nde İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Orman Genel Müdürlüğü’nün olurlarıyla Çorum Orman İşletme Müdürü olarak atanan Kayaalp’in ziyaretinde Çorum gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kayalap'in nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

(Mehmet DALAR)

Son Güncelleme: 30.01.2020 00:16
İlgili Haberler
“Bağlar, hurdalığa veya çöplüğe dönüştürülemez”
“Bağlar, hurdalığa veya çöplüğe dönüştürülemez”
Sarıyer Kaymakamı Özer’i ziyaret
Sarıyer Kaymakamı Özer’i ziyaret
Bölgesel kalkınma için Ankara bu sesi duymalı!
Bölgesel kalkınma için Ankara bu sesi duymalı!
Samsun, Türkiye'nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip
Samsun, Türkiye'nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip
Tehdit ettikleri silahlarla yakalandılar
Tehdit ettikleri silahlarla yakalandılar
Başkan Aşgın’a pazarcı esnafından teşekkür
Başkan Aşgın’a pazarcı esnafından teşekkür
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim