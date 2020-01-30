Orman Müdürü Ömer Birkan Kayaalp’ten Ahlatcı’ya ziyaret

Kayaalp ilk olarak AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’nde İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Orman Genel Müdürlüğü’nün olurlarıyla Çorum Orman İşletme Müdürü olarak atanan Kayaalp’in ziyaretinde Çorum gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kayalap'in nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

(Mehmet DALAR)