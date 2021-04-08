Orman Müdürü Kayaalp’ten Vali’ye ziyaret

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Geçtiğimiz günlerde kutlanan Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret eden Orman İşletme Müdürü Kayaalp kurum olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi sundu.

Vali Çiftçi de nazik ziyareti için teşekkür ettiği Kayaalp’e görevinde başarı diledi.

(Haber Merkezi)

