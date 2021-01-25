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Orman İşletme’den AK Parti’ye ziyaret

Güncel 25.01.2021, 19:38
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Orman İşletme’den AK Parti’ye ziyaret

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Hak-İş’e bağlı Özorman-İş Sendikası Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin ve Orman İşletme Çorum Temsilcisi Cemal Bıyık ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ziyarette bulundular.

Ziyarette, Çorum’da Orman İşletme yönetim ve üretim politikaları üzerine istişarede bulunuldu. (Haber Merkezi)

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