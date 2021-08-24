“Orman arazileri otlatılmaya açılmalı”

Türkiye Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman alanlarının küçükbaş hayvan otlatılmasına açılmasını isteyerek, “Ormanlarımızın tamamı otlatılmaya açık olursa bizim yem açığımız ortaya çıkmaz” dedi.

TÜDKİYEB Karadeniz Bölgesi İl Birlik Başkanları İstişare ve Dayanışma Toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında düzenlenen toplantıda, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda konuşan Genel Başkan Nihat Çelik, sözlerine Batı Karadeniz bölgesinde görülen aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dileyerek başladı.

Genel Başkan Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle meraların kuruduğunu ifade ederek, yaşanacak yem açığının önüne geçmek için orman arazilerinin otlatılmaya açılmasını istedi. Çelik, “Orman arazileri üzerindeki küçükbaş hayvan otlatılmasına yönelik kısıtlar kaldırılarak koyun ve keçi yayılımına açılmalıdır” dedi. Ormanların otlatılmaya açılmasıyla yem açığının azalacağını, kesif yem hammaddelerinde de dışa bağımlılığın düşeceğini dile getiren Genel Başkan Çelik, “Küçükbaş hayvan beslenmesinde orman ve meralar çok önemlidir. Ülkemizde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sonucu mevcut meralarımızdaki verim kayıpları nedeniyle oluşan kaba yem ihtiyacı, uygun olan ormanlık alanların kontrollü olarak küçükbaş hayvancılığa açılması ile telafi edilebilir. Bilindiği üzere ülkemiz, kesif yem hammaddelerine olan talebi ithalat yoluyla karşılamak zorunda kalmaktadır. Beslemede kaba yem gereksiniminin yeterli olarak karşılanması kesif yeme olan ihtiyacı azaltacak, dışa bağımlılığımızı da en aza indirecektir. Ormanların otlatılmaya açılması bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla eğer ormanlarımız otlatmaya açık olursa bizim yem açığımızda ortaya çıkmaz” ifadelerini kullandı.

KENTE GÖÇÜ ÖNLEYECEK

Bu durumun kırsaldan kente göçü de önleyeceğini de dile getiren Genel Başkan Nihat Çelik, “Geçimini hayvancılıktan sağlayan orman köylüsü, hayvanlarını en ideal ve ekonomik biçimde yetiştirmek için çalışmaktadır. Özellikle bitkisel üretimin mümkün olmadığı bazı orman köylerinde ormanların yayılıma açılmasıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği orman köylüleri için önemli bir gelir kaynağı haline gelmektedir” diye konuştu. (Haber Merkezi)