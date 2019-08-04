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Organizasyonda yeni adres

Albayrak Caddesi’ndeki Merry A Bridal Boutique Gelinlik, organizasyon faaliyetlerine de başladı.

Organizasyonda yeni adres

Albayrak Caddesi’ndeki Merry A Bridal Boutique Gelinlik, organizasyon faaliyetlerine de başladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:10
Organizasyonda yeni adres

Merry A Bridal Boutique gelinlik sahibi Buket Uçar, Çorum’da 14 yıldır gelinlik işini yaptıklarını belirterek, bul yıl da organizasyon faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Son bir yıldır Albayrak Caddesi’nde hizmet verdiklerini dile getiren Uçar, amaçlarının en uygun fiyata en güzel nikâhı hedeflemek olduğunu bildirdi.

Çorum’da tasarlandıktan sonra İzmir’de üretilip can bulan gelinlikleri yine Çorum’da tek provada teslim ettikleri kaydeden Buket Uçar, organizasyonlarının arasında “nikâh, kına, sünnet, söz, nişan ve evlilik teklifi”nin de bulunduğunu dile getirdi.

Merry A Bridal Boutique Gelinlik, büyük sezon sonu indirimi ile Albayrak Caddesi’nde faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan Merry A Bridal Boutique, evlenen çiftlere yönelik “hadi gel evlenelim” paketiyle önemli fırsatlar sunuyor. (Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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