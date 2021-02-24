Ord.Prof.Dr.Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu andık

Cumhuriyet Gazetesi tarafından Karacaahmet’teki kabri başında, pandemi kurallarına uygun şekilde anma programı düzenlendi.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 1904 yılında, babasının kamu görevlisi olması nedeniyle İstanbul’da doğdu. İlk Meclis’te kâtip olarak çalıştığı sırada Cumhuriyet’in ilanına tanıklık etti. Kurucu Meclis Üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin en demokratik anayasası olan 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonda görev aldı. İki kez İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nı yaptı ve Medeni Hukuk alanında Türkiye’nin en yetkin hukukçusu olarak çok sayıda eser bıraktı. 1942’de profesör, 1948’de ordinaryüs, 1974’te de emekli oldu.

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki yazılarıyla 50 yıl boyunca ülkeye ışık saçan Velidedeoğlu, 1980’li yıllardan vefatına kadar ÇORUM HABER’e de köşe yazıları yazarak hemşehrileriyle duygu bağlarını canlı tuttu.

Velidedeoğlu, Cumhuriyet’teki yazılarında da sık sık Çorum’dan “atalarımın kenti” diye söz eder, Ulucami yakınındaki evlerinde geçen çocukluğundan anılar aktarırdı.

Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 24 Şubat 1992 tarihinde 88 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

ÇORUM HABER, Çorum’un evlâdı bu değerli insanın anısı önünde saygıyla eğiliyor ve saygılarını, şükranlarını, rahmet dileklerini sunuyor.