Onursal Adıgüzel ile istişare 

Onursal Adıgüzel, Çorumluların kalabalık bir heyetle TBMM ve parti genel merkezini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke gündemi hakkında görüşlerini açıkladı, parti çalışmaları ve önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerin hazırlıkları hakkında değerlendirmede bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de Çorumlu hemşehrileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifada etti.

Görüşme ve ziyaretlere; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer ve Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır ile bazı parti temsilcileri katıldı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, yakın ilgisi ve sıcak karşılamaları nedeniyle Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclis Üyeleri, milletvekilleri ve diğer parti yetkililerine teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

