Onur Tavukçuluk’tan sağlık çalışanlarına koli yumurta

OP. Dr. Ömer Akkaş, Onur Tavukçuluk sahibi Ayhan Yürüyen’in dünyayı ve ülkemizi etkileyen yeni tik koronavirüs (Covit -19) pandemisinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının kalben ve madden yanında olduğunu belirterek hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına birer koli yumurta gönderdiğini açıkladı.

Akkaş, “Ayhan Yürüyen ve Onur Tavukçuluk’un bu güzel hareketi hastanemizdeki sağlık çalışanlarımızı hem duygulandırmış hem de şevk vermiştir. Kendim, personellerim ve hastanem adına teşekkür ederim” dedi.

(Aliye ÖNCEL)