O’nu kaybedeli 4 yıl oldu

Çorum’un eski Kültür Müdürlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı, Telif Hakları ve Sinema eski Genel Müdürü, ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, Oda TV Ankara Temsilcisi, gazeteci-yazar-çevirmen, gerçek “kültür insanı” Ahmet Mümtaz İdil’i, aramızdan ayrılışının 4. yıldönümü nedeniyle dün bir kez daha saygıyla, özlemle ve rahmetle andık.

Çorum’un kültür ve sanat yaşamına farklı bir pencere açan, sanat dünyasında “Anadolu’nun parlayan yıldızı” olarak tescil ettiren Mümtaz İdil, kanser ve KOAH tedavisi gördüğü Ankara GATA’da 16 Mayıs 2017’nin ilk saatlerinde 65 yaşında hayata veda etmişti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Ahmet Mümtaz İdil, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim görmüş, A.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans yapmış, Kültür Bakanlığı yanında çeşitli gazete ve ajanslarda istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştu.

Rus edebiyatından çok sayıda çeviri yapan Ahmet Mümtaz İdil’in yayınlanmış 17 eseri var.

(Haber Merkezi)

