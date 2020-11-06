“Önlem alınmazsa çevreyolundaki binaların % 90’ı yıkılır”

İzmir’de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Çatalpelit, ülkenin en büyük fay hattının Çorum’a çok yakın bir noktadan geçtiğini ve bu fay hattının uzun zamandır büyük çapta bir deprem üretmediğini söyleyerek, “Bu hem iyi hem de çok kötü çünkü bu biriken enerji bir gün boşalacak ve bu şehrimiz için hiçte iyi olmayacaktır” dedi.

“Hala fırsatımız varken acil bir şekilde önlemlerimizi almalıyız eğer biz bu önlemleri almaz isek özellikle çevreyolundaki binaların %90 ı ayakta kalmayacaktır” diyen Çatalpelit, “Zayıf zemine bina yapılamaz diye bir şey yoktur gerekli önlemler gerekli güçlendirmeler yapıldıktan sonra her zemine bina yapılabilir. Bu hususta parsel bazlı zemin etüt çalışmaları çok önemlidir. Bu etütler daha detaylı yapılmalı ve denetlenmelidir. Bunu söylerken zemin etüdünde çok önemli bir yer kaplayan sismik ölçümlerinin şehrimizde yapıldığı ama bunu denetleyecek jeofizik mühendisinin belediyemiz bünyesinde bulunmadığımda hatırlatmak isterim” diye konuştu. (Haber Merkezi)