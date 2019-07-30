“Onlar yıkacak, biz yapacağız”

Belediye yetkililerince Çorum Barajı ile ilgili verilen bilgide, tuvaletlere kimliği belirsiz kişi yara kişilerce büyük zarar verildiği vurgulandı. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine defalarca tuvaletlerin temizlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi için her gün çalışmanın yapıldığı, ancak bazı art niyetli kişiler tarafından bölgede bulunan tuvaletlerin tahrip edildiği ve kapılarının kırıldığı hatta musluklarının söküldüğü öne sürüldü.

ÖNLEM AMAÇLI DEMİR KAPI TAKILDI

Yetkililer, önlem olarak tuvaletlerin girişine demir kapı takıldığını, çalınan kapı ve muslukların, kırılan lavaboların yeniden onarıldığını ayrıca da İtfaiye ekiplerinin tıkalı olan tuvaletleri yeniden açtığını bildirdiler.

OTURMA GURUPLARININ TAHTALARINI YAKIP MANGAL BİLE YAPIYORLAR

Öte yandan, hafta sonları piknik yapmak için insanların bu bölgeye akın ettiklerine dikkat çeken belediye yetkilileri, mesire alanında bulunan oturma guruplarının tahtalarının yerinden sökülüp mangal yapmak için yakıldığını öne sürdüler.

700 OTURMA GURUBUNUN YARISI HER HAFTA SONU ZARAR GÖRÜYOR

Hafta içi kırılan yerlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından onarılmasına rağmen bir sonraki hafta yine kırılıp yakıldığını belirten yetkililer, hafta içi ise kırılan ve yakılan oturma guruplarının görevliler tarafından yenisinin yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, gerek Baraj’da bulunan tuvaletlerin, gerekse oturma guruplarının bundan böyle daha da iyi korunacağı, zarar verenlerin takibe alınıp gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını belirtti.

(Yusuf ÇINAR)