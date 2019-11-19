Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
107529
ALTIN
270.250
DOLAR
5.7140
STERLİN
7.3710
EURO
6.3303

Öncü Gençlik’ten Mevlid-i Nebi etkinliği

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öncü Gençlik’ten Mevlid-i Nebi etkinliği

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Kasım 2019 Salı 20:12
Öncü Gençlik’ten Mevlid-i Nebi etkinliği

Kutlamalara katılan Bu heyecanın en fazla yaşandığı sivil toplum kuruluşlarından biri de Çorum Öncü Gençlik Spor Kulübü Derneği oldu.

Hafta boyunca özellikle çocuk ve gençlere Allah Resulü’nün doğumu ile tekrar ve son kez başlayan kutlu mücadele ve Hak ile Batılın ayrımında almaları gereken pozisyon ile ilgili çeşitli seminerler verildi.

İmam Hatip Okullarında Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Ata Sporları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüksel, “ Bizler adı ile müsemma Öncü Gençlik olarak en önde giden Allah Rasulü’nün izinde, O’nun getirdiği ne varsa çocuk ve gençlerimize en güzel şekilde aktarmayı kendimize görev biliyoruz. Bu sebeple hafta boyunca Peygamberimiz ’in (S.A.V.) ruhuna hediye edilmek üzere hatimler indirdik, telbiyeler, salat-ü selamlar getirdik. Bizimle beraber olan çocuk ve gençlerimizi de Belediyemizin desteği ile Buhara Kültür Merkezinde bowling ve buz pateni gibi etkinliklerle sevindirdik” dedi.

Yüksel, sadece dünyalık beklentileri olan bir neslin ne ailesine ne de ülkesine fayda vermeyeceğinin de bilincinde olduklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
PTT’den öğretmenlere özel
PTT’den öğretmenlere özel
Akıl ve zeka oyunları eğitimi başlıyor
Akıl ve zeka oyunları eğitimi başlıyor
İşkur engelli ve eski hükümlülerle sözleşme imzalamaya başladı
İşkur engelli ve eski hükümlülerle sözleşme imzalamaya başladı
Aynı kazada öldüler, farklı yerde toprağa verildiler
Aynı kazada öldüler, farklı yerde toprağa verildiler
Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi
Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi
Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor
Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim