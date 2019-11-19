Öncü Gençlik’ten Mevlid-i Nebi etkinliği

Kutlamalara katılan Bu heyecanın en fazla yaşandığı sivil toplum kuruluşlarından biri de Çorum Öncü Gençlik Spor Kulübü Derneği oldu.

Hafta boyunca özellikle çocuk ve gençlere Allah Resulü’nün doğumu ile tekrar ve son kez başlayan kutlu mücadele ve Hak ile Batılın ayrımında almaları gereken pozisyon ile ilgili çeşitli seminerler verildi.

İmam Hatip Okullarında Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Ata Sporları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüksel, “ Bizler adı ile müsemma Öncü Gençlik olarak en önde giden Allah Rasulü’nün izinde, O’nun getirdiği ne varsa çocuk ve gençlerimize en güzel şekilde aktarmayı kendimize görev biliyoruz. Bu sebeple hafta boyunca Peygamberimiz ’in (S.A.V.) ruhuna hediye edilmek üzere hatimler indirdik, telbiyeler, salat-ü selamlar getirdik. Bizimle beraber olan çocuk ve gençlerimizi de Belediyemizin desteği ile Buhara Kültür Merkezinde bowling ve buz pateni gibi etkinliklerle sevindirdik” dedi.

Yüksel, sadece dünyalık beklentileri olan bir neslin ne ailesine ne de ülkesine fayda vermeyeceğinin de bilincinde olduklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)