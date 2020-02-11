Öncü Gençlik’ten Ankara çıkarması

AK Parti grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemle ilgili yaptığı konuşmasını dinleyen heyet, toplantı sonrasında TBMM Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti.

Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan "Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Tanıtım ve Plânlama" toplantısına milletvekillerini davet eden Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel, “Şubat ayı ortalarında yapmayı düşündüğümüz toplantı ile ilimizde spor adına çok güzel şeylerin yapıldığını bir kez daha ve yüksek sesle söyleyeceğiz. Kulüp olarak kırmızı çizgimiz olan milli ve manevî değerlerimizin gençlere aktarımı noktasında yürüttüğümüz çalışmaların ülkemizdeki ve ilimizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarına da güzel örnek olacağını temenni ediyoruz. Bunun ön çalışması olarak bugün Çorum milletvekillerini ziyaret ederek dosya verdik ve kulübümüzün tanıtımını yaptık. Çeşitli branşlarda üç yüzün üzerinde sporcu ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Nitelikli sporcu sayımızı artırmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Görünürlük çalışmalarımızda bunun önemli ayaklarından biridir” dedi.

(Haber Merkezi)