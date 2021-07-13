“Önceliğimiz Tıp Fakültesi”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin 2020 ve 2021 yılına ilişkin faaliyetleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Erdal Kanık ve öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Rektör Öztürk, “Hitit Üniversitesi, 2000’den sonra kurulan üniversiteler arasında artık belirli seviyeye gelmiş olgun bir üniversitedir” ifadesini kullandı.

26 Mayıs 2019’da Rektörlük görevine geldiğini, yaklaşık 6 ay sonra Türkiye’nin korona virüs salgınıyla karşı karşıya kaldığını ve okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini ve bu sürecin 1.5 yıl devam ettiğini kaydeden Öztürk, “Zor bir dönemi geride bıraktık. Aşılama ve diğer tedbirlerle birlikte normal sürece başlayacağız” dedi.

2021 itibariyle öğrenci sayılarının 16.687, akademik personel sayısının ise 894 olduğunu söyleyen Prof. Öztürk, “Artık olgun bir üniversiteyiz” diyerek, açılan yeni bölümler, açılması planlanan bölüm ve fakültelerle, güney ve kuzey kampusu ile ilgili detaylı bilgi verdi.

198 öğretim elemanının bulunduğu Tıp Fakültesi için olmazsa olmazlardan olan morfoloji binasının projelendirildiğini ve kısa zaman içerisinde temelini atar hale geleceklerini söyleyen Rektör Öztürk, ağız ve diş sağlığı hastanesinin yapılmasıyla birlikte Diş Hekimliği Fakültesi için de ilk adımın atılacağını dile getirdi. Öztürk, “Üniversite’de öncelik sıramız Tıp Fakültesi, sonrasında ise Diş Hekimliği Fakültesi” dedi. (Taner ŞİMŞEK)



