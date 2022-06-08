Önce eşini sonra kendini öldürdü

Korkunç olay Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde yaşandı. Bir haftadır ağabeyinin evinde kalan Mehmet B. önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Hatice B. yanına gitti. Çift binanın girişinde konuşurken, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Mehmet B. tartışma esnasında tabancasını çıkarırken aniden eşine ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet ve Hatice Birsen'in hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

