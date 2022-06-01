Önce doğa yürüyüşü, sonra çevre temizliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından turizm sezonunun başlaması dolayısıyla doğal, kültürel ve turistik değerler ile çevre konularında farkındalık oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Laçin/Yeşil Göl'de “Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği” etkinliği düzenlendi.
Güncel 01.06.2022, 21:36
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Yeşil Göl civarında ve yürüyüş parkuru boyunca çevre temizliği, bitki çeşitliliğini tanıma ve koruma gibi çeşitli çevre etkinlikleri yapıldı, plastik, metal, kâğıt ve cam atığı toplandı.
Laçin’de Köse Dağı'nda etrafını çevreleyen çam ormanıyla birlikte yakınlarında doğal şelalesi bulunan, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapan Yeşil Göl ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Bir doğa harikası olan Laçin Yeşil Göl'ün mesire alanı doğa sporları ve kamp faaliyetleri için dört mevsim doğayla iç içe olma imkânı sunuyor.
(Haber Merkezi)
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