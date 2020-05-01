Önce bakan, sonra müdürlerle buluştu

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü sarı daha sonra İlçe milli Eğitim Müdürleri ardından da ilkokul müdürleri ile görüşmeler yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı yapan Sarı, yaptığı açıklamada okulların açılacakmış gibi hazır hale getirilmesini isteyerek bu süreçte telafi eğitimlerinin planlanmasının da en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

İlkokul müdürleri ile yaptığı telekonferans görüşmesinde de EBA' nın aktif olarak kullanılması, öğretmenlerin diğer sınıflar için de açılan canlı derse büyük bir özveri göstermesini ve bu süreçte öğretmenin veli-öğrenci yönlendirmesi konusunda aktif rol oynamasını isteyen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Bizlere emanet olan şehit çocukları, yetimlerimiz ve gazi yakını öğrencilerimize özel ilgi göstermenizi rica ediyorum. Dezavantajlı bölgelerin ve öğrencilerin tespit edilmesi ve buna gör de bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Hiçbir öğrenciyi bu süreçte ziyan edecek lüksümüz yoktur. Öğretmenlerimiz öğrencileri ile sürekli iletişim halinde olarak onlara moral ve motivasyon konusunda yardımcı olacağına inanıyorum" dedi. (Haber Merkezi)