Ömerbey köyünde samanlık yandı
Çorum'da çıkan yangında bir samanlık yanarken, 800 balya saman ve 60 çuval yem kül oldu.
Güncel 20.07.2020, 16:24
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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ömerbey köyünde T.G'ye ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan ahır ve odunluğa sıçradı. Samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye jandarma, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında samanlık yanarken, 800 balya saman, 60 çuval yem kül oldu. Yangında ahır ve tandırlığın çatıları zarar gördü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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