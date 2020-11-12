Ömer Esenyel, kitaplarını Tarih Bölümü’ne bağışladı
Emekli olduktan sonra Silahlı Kuvvetler Akademisi’nde öğretmen olarak görev yapan Çorumlu Emekli General Ömer Esenyel, kitaplarını Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne bağışladı.
Güncel 12.11.2020, 18:21
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Esenyel Paşa’nın, ağırlıklı olarak tarih kitaplarından oluşan 25 koli kitabı, PTT Kargo ile İstanbul’dan Çorum’a gönderdiği öğrenildi. (Haber Merkezi)
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